Павлова (Глухина) Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения23.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1874
Отец: Глухин Василий Кузьмин
Крещение
28.02.1874
воспреемники: того ж села крестьянин Василий Алексеев Емелин и онаго ж села крестьянская женьщина Евдокия Алексеива | Казанская церковь
Бракосочетание
25.10.1892
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Матвей Григорьев Иларионов и Иван Алексеев Павлов; по невесте того же села крестьяне Василий Ильин Глухин и Василий Алексеев Емелин | Казанская церко... Показать все
Смерть
Неизвестно