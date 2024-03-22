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Павлова (Глухина) Евдокия Васильева

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1874

Отец: Глухин Василий Кузьмин

Мать: Глухина Пелагея Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.02.1874
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: того ж села крестьянин Василий Алексеев Емелин и онаго ж села крестьянская женьщина Евдокия Алексеива | Казанская церковь
Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Павлов Андрей Эрастов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Матвей Григорьев Иларионов и Иван Алексеев Павлов; по невесте того же села крестьяне Василий Ильин Глухин и Василий Алексеев Емелин | Казанская церко... Показать все
Смерть
Неизвестно
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