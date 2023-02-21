Кузнецов Федор Иванович
Место рожденияРоссия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Дата рождения1919
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Кузнецов Иван Дмитриевич
Мать: Кузнецова Елена Ивановна
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Военная служба
1939
г.Калвария
Город в Литве в Мариямпольском уезде
Смерть
?.11.1941
г.Калвария, Мариямпольского уезда, Калварийского самоуправления, Литва
Город в Литве в Мариямпольском уезде, центр Калварийского самоуправления. 22 июня 1941 года стал одним из трёх первых населённых пунктов, занятых немцами. Рядовой. Безпартийный. Можно считать пропавши... Показать все