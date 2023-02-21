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Кузнецов Федор Иванович

Место рождения

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет

Дата рождения

1919

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Ли
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать: Кузнецова Елена Ивановна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Военная служба
1939
г.Калвария
Город в Литве в Мариямпольском уезде
Смерть
?.11.1941
г.Калвария, Мариямпольского уезда, Калварийского самоуправления, Литва
Город в Литве в Мариямпольском уезде, центр Калварийского самоуправления. 22 июня 1941 года стал одним из трёх первых населённых пунктов, занятых немцами. Рядовой. Безпартийный. Можно считать пропавши... Показать все
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