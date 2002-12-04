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Шутраев Артур Александрович
Шутраев Артур Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2002
Пол
Мужской
Отец
Шутраев Александр Львович
Мать
Кондратьева Ирина Вячеславовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2002
Отец:
Шутраев Александр Львович
Мать:
Кондратьева Ирина Вячеславовна
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