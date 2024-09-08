(Павленко) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павленко) Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Белкина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
Информатор: Братчикова (Белкина) Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно

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