Арефьева Сигклитикия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Сигклитикия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

13.05.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1815 по 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
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Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Герасим Никитич

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Арефьев Николай Герасимович

Отец ребёнка: Арефьев Герасим Никитич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852 ст.

Сын: Арефьев Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Арефьев Герасим Никитич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
13.05.1860 ст.
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

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