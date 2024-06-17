Арефьева Сигклитикия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти13.05.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Арефьев Николай Герасимович
Отец ребёнка: Арефьев Герасим Никитич
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852 ст.
Сын: Арефьев Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Арефьев Герасим Никитич
Смерть
13.05.1860 ст.