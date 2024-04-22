Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.05.1964
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1981
Дочь: Саидова Сакинат Далгатовна
Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович
Рождение ребёнка
28.04.1983
Дочь: Саидова Патимат Далгатовна
Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович
Рождение ребёнка
23.09.1987
Дочь: Саидова Алиса Далгатовна
Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович
Рождение ребёнка
18.01.1996
Сын: Саидов Вахтанг Далгатович
Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович
Бракосочетание
Неизвестно