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Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

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Место рождения

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

08.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ледик Тимофеева Вера Евдокимовна

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.03.1981

Дочь: Саидова Сакинат Далгатовна

Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
28.04.1983

Дочь: Саидова Патимат Далгатовна

Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
23.09.1987

Дочь: Саидова Алиса Далгатовна

Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.01.1996

Сын: Саидов Вахтанг Далгатович

Отец ребёнка: Саидов Далгат Джабраилович

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саидов Далгат Джабраилович

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