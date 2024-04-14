Матрена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Сын: Аверин-Шалапанов Трифон Феопентович
Отец ребёнка: Аверин-Шалапанов Феопент Фокиевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Соколова) Анна Феопентовна
Отец ребёнка: Аверин-Шалапанов Феопент Фокиевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Аверина) Елена Феопентовна
Отец ребёнка: Аверин-Шалапанов Феопент Фокиевич
Смерть
После 1798