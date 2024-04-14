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Матрена Гавриловна

Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин-Шалапанов Феопент Фокиевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Аверин-Шалапанов Трифон Феопентович

Отец ребёнка: Аверин-Шалапанов Феопент Фокиевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Соколова) Анна Феопентовна

Отец ребёнка: Аверин-Шалапанов Феопент Фокиевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Аверина) Елена Феопентовна

Отец ребёнка: Аверин-Шалапанов Феопент Фокиевич

Смерть
После 1798

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