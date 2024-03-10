Марков Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
03.01.1897
Рождение, крещение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
04.01.1897
Восприемниками прги крещении были села Пиковы Рясы псаломщик Константин Тимофеев Симфонин и крестьянка Варвара Петрова Маркова [дочь Петра Наумовича Скуратова, родилась в 1876 года, жена родного брата... Показать все
Смерть
Неизвестно