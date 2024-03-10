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Марков Павел Яковлевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1897

Отец: Марков Яков Иванович

Мать: Маркова (Полянская) Матрена Анисимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
04.01.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками прги крещении были села Пиковы Рясы псаломщик Константин Тимофеев Симфонин и крестьянка Варвара Петрова Маркова [дочь Петра Наумовича Скуратова, родилась в 1876 года, жена родного брата... Показать все
Смерть
Неизвестно

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