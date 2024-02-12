Тимохин Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохин Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.2008

Сын: Тимохин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.2014

Дочь: Тимохина Полина Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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