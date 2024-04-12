Бастрыкин Максим Емельянович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Бастрыкин Емельян Мартынович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бастрыкин Иван Максимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бастрыкин Даниил Максимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бастрыкин Михаил Максимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бастрыкина Февронья
Смерть
Неизвестно