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Бастрыкин Максим Емельянович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Бастрыкин Емельян Мартынович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бастрыкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бастрыкин Даниил Максимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бастрыкин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Февронья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Февронья

Смерть
Неизвестно
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