Чистяков Сергей
мужской, родился 10.04.1955, Дубна Московская обл.
умер 14.07.2009, пос.Росляково Мурманская обл.
ОтецЧистяков Александр31.03.1926 г.р.
МатьЧистякова (Черепанина) Мария27.01.1931 г.р.
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Комментарий
Рождение
10.04.1955
Отец: Чистяков Александр
Дубна Московская обл.
Рождение ребёнка
07.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос.Росляково Мурманская обл.
Рождение ребёнка
22.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос.Росляково Мурманская обл.
Смерть
14.07.2009
пос.Росляково Мурманская обл.
Похороны
Неизвестно
п.Росляково Мурманская обл.