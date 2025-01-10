Чистяков Сергей 10.04.1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Чистяков Сергей

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 10.04.1955, Дубна Московская обл.

умер 14.07.2009, пос.Росляково Мурманская обл.

Отец
Чистяков Александр31.03.1926 г.р.
Мать
Чистякова (Черепанина) Мария27.01.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1955

Отец: Чистяков Александр

Мать: Чистякова (Черепанина) Мария

Дубна Московская обл.

Рождение ребёнка
07.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос.Росляково Мурманская обл.

Рождение ребёнка
22.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос.Росляково Мурманская обл.

Смерть
14.07.2009
пос.Росляково Мурманская обл.

Причина смерти: Сердечный приступ

Похороны
Неизвестно
п.Росляково Мурманская обл.

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