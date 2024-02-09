Кадуцкий Иван Оверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадуцкий Иван Оверьянович

Кадуцкий Иван Оверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадуцкий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
молокосборщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кадуцкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кадуцкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кадуцкий Сергей Иванович

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна

Смерть
2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.