Кадуцкий Иван Оверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
молокосборщик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1952
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кадуцкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Кадуцкая (Гарагуля) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1961
Смерть
2017