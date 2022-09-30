Михайло Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 или Неизвестно
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Афанасьева
Место жительства
До 1820
Куликово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1820
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Настасья Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Смерть
1846