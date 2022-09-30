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Михайло Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 или Неизвестно

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Афанасьева

Место жительства
До 1820
Куликово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1820
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Настасья Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1846

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