Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1860
Дата смерти1951
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Сиротинин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаховской Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий
Образование
По 1884
высшее
Бракосочетание
Около 1885
Муж: Шаховской Дмитрий
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.1889
Дочь: (Шаховская) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья
Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий
Михайловское, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Шаховская) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий
Рождение ребёнка
10.06.1897
Дочь: Шаховская (Шаховская) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно