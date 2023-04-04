Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1860

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Сиротинин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаховской Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий

Образование
По 1884
высшее
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Шаховской Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.1889

Дочь: (Шаховская) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий

Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья

Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий

Михайловское, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Шаховская) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий

Рождение ребёнка
10.06.1897

Дочь: Шаховская (Шаховская) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Шаховской Дмитрий

Смерть
1951
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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