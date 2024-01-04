Курочкина Прасковья
женский, родилась Неизвестно
Дети
Курочкин Константин ЯковлевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Курочкин Яков
Работа или профессия
Неизвестно