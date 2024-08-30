Чуркина Кира Яковлевна
Место рождениясело Бычки Дмитровский р-н Курской области
Дата рождения04.03.1909
Дата смерти16.06.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1909
Отец: Бесов Яков
Мать: Бесова Софья Михайловна
Бракосочетание
1925
Муж: Чуркин Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1931
Рождение ребёнка
02.04.1935
Рождение ребёнка
21.11.1945
Смерть
16.06.1972