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Чуркина Кира Яковлевна

Место рождения

село Бычки Дмитровский р-н Курской области

Дата рождения

04.03.1909

Дата смерти

16.06.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1909

Отец: Бесов Яков

Мать: Бесова Софья Михайловна

Бракосочетание
1925

Муж: Чуркин Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуркин Иван Иванович

Смерть
16.06.1972

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