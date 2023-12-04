Наумова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Наумов Евгений Ростиславович
Отец ребёнка: Наумов Ростислав Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Людмила Ростиславовна
Отец ребёнка: Наумов Ростислав Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Евгений Ростиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно