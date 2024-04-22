Серебрякова (Андреева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребрякова (Андреева) Вера Николаевна

Серебрякова (Андреева) Вера Николаевна

avatar

Место рождения

Боково, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Андреев Николай Михайлович

Мать: Андреева Екатерина Евстигнеевна

Боково, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
После 1945
Малахово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Образование
С 01.09.1950 по 31.05.1957
Малахово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
1-7 классы.
Бракосочетание
15.05.1966

Муж: Серебряков Иван Прокопьевич

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебряков Иван Прокопьевич

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебряков Иван Прокопьевич

Боково, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серебряков Иван Прокопьевич

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Боково, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Образование
Неизвестно
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Тобольское культпросветучилище.
Образование
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Ишимский педагогический институт.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close