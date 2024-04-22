Серебрякова (Андреева) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения1942
ПолЖенский
Муж
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Место жительства
После 1945
Образование
С 01.09.1950 по 31.05.1957
1-7 классы.
Бракосочетание
15.05.1966
Рождение ребёнка
15.12.1966
Рождение ребёнка
15.04.1970
Рождение ребёнка
31.05.1975
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Тобольское культпросветучилище.
Образование
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Ишимский педагогический институт.