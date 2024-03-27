Бибитабиба Сагетдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибитабиба Сагетдин Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1891

Сын: Уразов Гусман Афлятун Улы

Отец ребёнка: Уразов Афлятун Вагапович

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
11.06.1895

Сын: Уразов Абдулла Афлятун Улы

Отец ребёнка: Уразов Афлятун Вагапович

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразов Афлятун Вагапович

Смерть
Неизвестно
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