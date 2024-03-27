Бибитабиба Сагетдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1891
Сын: Уразов Гусман Афлятун Улы
Отец ребёнка: Уразов Афлятун Вагапович
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
11.06.1895
Сын: Уразов Абдулла Афлятун Улы
Отец ребёнка: Уразов Афлятун Вагапович
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно