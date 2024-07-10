Кирсанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1956
Дата смерти20.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956
Отец: Кирсанов Иван Петрович
Мать: Кирсанова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1984
Дочь: Кирсанова Елена Алексанровна
Мать ребёнка: Кирсанова (Хапалова) Елена Валентиновна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.06.1986