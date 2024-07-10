Кирсанов Александр Иванович 05.08.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирсанов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1956

Дата смерти

20.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956

Отец: Кирсанов Иван Петрович

Мать: Кирсанова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова (Хапалова) Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
03.11.1984

Дочь: Кирсанова Елена Алексанровна

Мать ребёнка: Кирсанова (Хапалова) Елена Валентиновна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.06.1986

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