Левченко Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1956
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1982
Дочь: Левченко Екатерина Валентиновна
Отец ребёнка: не указан