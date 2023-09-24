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Левченко Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1956

Отец: Бевз Александр Наумович

Мать: Бевз (Дьяченко) Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубенцев Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
06.02.1982

Дочь: Левченко Екатерина Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

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