Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Иванович

Место рождения

Нередищи

Дата рождения

1782

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Авдей Леонтьевич

Мать ребёнка: Василиса Никитична

Рождение ребёнка
1822

Сын: Андреян Леонтьевич

Мать ребёнка: Василиса Никитична

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Василиса Никитична

Рождение ребёнка
1825

Сын: Копылов Ксенофонт

Мать ребёнка: Василиса Никитична

Рождение ребёнка
1831

Сын: Осип Леонтьевич

Мать ребёнка: Василиса Никитична

Смерть
1841
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