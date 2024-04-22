Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1816
Сын: Авдей Леонтьевич
Мать ребёнка: Василиса Никитична
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андреян Леонтьевич
Мать ребёнка: Василиса Никитична
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Василиса Никитична
Рождение ребёнка
1825
Сын: Копылов Ксенофонт
Мать ребёнка: Василиса Никитична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Осип Леонтьевич
Мать ребёнка: Василиса Никитична
Смерть
1841