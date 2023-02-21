Антипин Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1920
Сын: Антипин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Томск.
Место жительства
До 1920
Ижевский завод Вятской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно