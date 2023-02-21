Антипин Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1920

Сын: Антипин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Антипина Елена Константиновна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви в городе Томск.
Место жительства
До 1920
Ижевский завод Вятской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Елена Константиновна

Смерть
Неизвестно
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