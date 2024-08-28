Телегин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1889
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1889
воспреемники: крестьянин с. Романово Феодосий Павлов Носов и девица Мария Алексеева Телегина
Бракосочетание
С 1916 по 1917
Рождение ребёнка
1920
Сын: Телегин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
лицо, сообщившее в Волисполком о рождении - Василий Чертовской
Рождение ребёнка
22.10.1921
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
лицо, сообщившее о рождении - Василий Чертовских
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Телегина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.06.1925
Дочь: Телегина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
свидетели в записи ЗАГС - Карпова и Карпов (имена не видны)
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Телегина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Телегина Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
Смерть
1955