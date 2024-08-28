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Телегин Василий Яковлевич

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.08.1889

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1889

Отец: Телегин Яков Алексеевич

Мать: Телегина (Носова) Васса Павловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
воспреемники: крестьянин с. Романово Феодосий Павлов Носов и девица Мария Алексеева Телегина
Бракосочетание
С 1916 по 1917

Жена: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Телегин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
лицо, сообщившее в Волисполком о рождении - Василий Чертовской
Рождение ребёнка
22.10.1921

Сын: Телегин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
лицо, сообщившее о рождении - Василий Чертовских
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Телегина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.06.1925

Дочь: Телегина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
свидетели в записи ЗАГС - Карпова и Карпов (имена не видны)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Телегина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Телегина Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
1955
Столетовка, Омский округ, Сибирский край

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