Бобрусев Антон Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрусев Антон Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.2016

Сын: Бобрусев Илья Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.2019

Сын: Бобрусев Кирилл Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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