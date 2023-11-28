Бобрусев Антон Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.2019
Сын: Бобрусев Кирилл Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности