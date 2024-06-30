Поспелов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1798 по 1804
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Поспелова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Сын: Поспелов Гаврил Андреевич
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Дочь: (Поспелова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Сын: Поспелов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Дочь: (Поспелова) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Дочь: (Поспелова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Дочь: (Поспелова) Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Дочь: (Поспелова) Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Сын: Поспелов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Дочь: Поспелова (Каневских) Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Дочь: (Поспелова) Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна