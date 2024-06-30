Поспелов Андрей Иванович С 1798 по 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поспелов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1798 по 1804

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1804

Отец: Поспелов Иван Федорович

Мать: Поспелова (Ковина) Агрипина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поспелова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Бракосочетание
05.02.1822

Жена: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

с. Слудка
Рождение ребёнка
20.03.1823 ст.

Сын: Поспелов Гаврил Андреевич

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
24.08.1824 ст.

Дочь: (Поспелова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
17.03.1826 ст.

Сын: Поспелов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
04.05.1828 ст.

Дочь: (Поспелова) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
12.01.1830 ст.

Дочь: (Поспелова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
06.05.1831 ст.

Дочь: (Поспелова) Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
01.02.1833 ст.

Сын: Поспелов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.

Дочь: (Поспелова) Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
08.07.1836 ст.

Сын: Поспелов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
02.10.1837 ст.

Дочь: Поспелова (Каневских) Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
01.02.1839 ст.

Дочь: (Поспелова) Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
07.09.1841 ст.

Сын: Поспелов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

Рождение ребёнка
14.06.1846

Сын: Поспелов Юлиан Андреевич

Мать ребёнка: Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна

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