Усольцева Лукерья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Лукерья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталия Калистратовна

Отец ребёнка: Усольцев Калистрат Матвеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Усольцев Никита Калистратович

Отец ребёнка: Усольцев Калистрат Матвеевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Калистрат Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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