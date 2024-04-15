Усольцева Лукерья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталия Калистратовна
Отец ребёнка: Усольцев Калистрат Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Усольцев Никита Калистратович
Отец ребёнка: Усольцев Калистрат Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно