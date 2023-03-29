Орловская Ульяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Орловский Прокопий Логинович
Выслан на спецпоселение в 1930 г. из с. Куломзино Татарского р-на в Пудинский р-он. Состав семьи: жена Анна Афанасьевна, 1880 (1877) г.р. (сняты с учета в 1948 г.), дочери Ульяна, 1919 г.р. (снята в... Показать все
Смерть
Неизвестно