Ермолаев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1937
Дата смерти31.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
08.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Валентина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.2015
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область