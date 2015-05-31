Ермолаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1937

Дата смерти

31.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
08.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Валентина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.2015
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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