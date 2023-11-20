Вилягжанин Анкудин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин Анкудин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Вилягжанин Иван Ипатьев

Мать: Вилягжанин Ирина Прокопьевна

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