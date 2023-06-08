Падалко (Афанасьева) Анфиза Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.04.1956
Дочь: Щеголева (Падалко) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1961
Дочь: Лахменкова (Падалко) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Падалко Иван
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно