Падалко (Афанасьева) Анфиза Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падалко (Афанасьева) Анфиза Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Падалко Валерий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.04.1956

Дочь: Щеголева (Падалко) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.1961

Дочь: Лахменкова (Падалко) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Падалко Иван

Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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