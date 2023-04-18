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Клюев Алексей Степанович
Клюев Алексей Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Пол
Мужской
Отец
Клюев Степан Андреевич
Мать
Клюева Евдокия(Домна) Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Клюев Степан Андреевич
Мать:
Клюева Евдокия(Домна) Григорьевна
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