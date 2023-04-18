Клюев Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Клюев Степан Андреевич

Мать: Клюева Евдокия(Домна) Григорьевна

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