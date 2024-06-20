Золотуев Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотуев Петр

Золотуев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотуева Дарья

Мать ребёнка: Золотуева (Лисина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотуев Максим

Мать ребёнка: Золотуева (Лисина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотуев Артем

Мать ребёнка: Золотуева (Лисина) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотуева (Лисина) Галина Ивановна

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