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Чудаков Александр Федорович

Место рождения

Филино, Медведицкая волость, Кологривский уезд

Дата рождения

22.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1914

Отец: Чудаков Федор Матвеевич

Мать: Пудова Дарья Сергеева

Филино, Медведицкая волость, Кологривский уезд
Восприемник- сын означенного Иван
Военная служба
?.07.1941
236 тбр 4 Уд. А 1 ПрибФ
Военная награда
10.12.1943
Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 40 от: 10.12.1943 Издан: 236 тбр 4 Уд.А 1 Прибалтийского фронта Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 4/н от: 16.03.1945 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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