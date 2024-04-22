Чудаков Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения22.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1914
Отец: Чудаков Федор Матвеевич
Мать: Пудова Дарья Сергеева
Восприемник- сын означенного Иван
Военная служба
?.07.1941
236 тбр 4 Уд. А 1 ПрибФ
Военная награда
10.12.1943
Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 40 от: 10.12.1943 Издан: 236 тбр 4 Уд.А 1 Прибалтийского фронта Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 4/н от: 16.03.1945 ... Показать все
Смерть
Неизвестно