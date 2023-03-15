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Копосов Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1955

Отец: Копосов Николай Александрович

Мать: Копосова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.1983

Сын: Копосов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Копосова Вера

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1988

Сын: Копосов Олег Константинович

Мать ребёнка: Копосова Вера

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Вера

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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