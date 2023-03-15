Копосов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1955
Рождение ребёнка
21.03.1983
Сын: Копосов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Копосова Вера
Рождение ребёнка
23.08.1988
Сын: Копосов Олег Константинович
Мать ребёнка: Копосова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копосова Вера
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно