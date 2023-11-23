Герасим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Герасим Васильевич (ок. 1700 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Мантенева Любимского уезда. О жене его данных нет. Дети: Никита, священник. Иван, пономарь. Источники: Фор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никита Герасимов

Мать ребёнка: неизвестно

Никита Герасимович (1729 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Даниил, священник. Архип, ... Показать все
Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: неизвестно

Иван Герасимович (1730 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Елена Никоновна (1737-?), дочь священника Никона Р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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