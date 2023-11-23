Герасим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Герасим Васильевич (ок. 1700 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Мантенева Любимского уезда. О жене его данных нет. Дети: Никита, священник. Иван, пономарь. Источники: Фор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никита Герасимов
Мать ребёнка: неизвестно
Никита Герасимович (1729 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил священником в том же селе. О жене его данных нет. Дети: Даниил, священник. Архип, ... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: неизвестно
Иван Герасимович (1730 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Герасима Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Елена Никоновна (1737-?), дочь священника Никона Р... Показать все
Смерть
Неизвестно