(Первушина) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Антон Павлов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Ст. Антонов

Отец ребёнка: Первушин Антон Павлов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Первушин Николай Антонов

Отец ребёнка: Первушин Антон Павлов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Мл. Антонов

Отец ребёнка: Первушин Антон Павлов

Смерть
Неизвестно

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