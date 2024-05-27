(Первушина) Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Ст. Антонов
Отец ребёнка: Первушин Антон Павлов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Первушин Антон Павлов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Первушин Иван Иван/ Иоан Мл. Антонов
Отец ребёнка: Первушин Антон Павлов
Смерть
Неизвестно