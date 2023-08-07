Мавра Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Федосья Иосифовна
Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Иван Иосифович
Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно