Мавра Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Федосья Иосифовна

Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Кирилл Иосифович

Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Иван Иосифович

Отец ребёнка: Зыков Иосиф Иванович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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