Соловьев (Черток) Елизавета Аароновна
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения30.11.1913
Дата смерти30.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1913
Отец: Черток Аарон Давидович
Мать: Черток Сарра Сауловна
с. Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно
было еще два брака. Фамилия не менялась.
Бракосочетание
Неизвестно
Иркутск
Работа или профессия
Неизвестно
Врач стоматолог
Образование
Неизвестно
Врач - стоматолог
Смерть
30.08.2000
New-York, United States