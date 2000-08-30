Соловьев (Черток) Елизавета Аароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев (Черток) Елизавета Аароновна

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

30.11.1913

Дата смерти

30.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1913

Отец: Черток Аарон Давидович

Мать: Черток Сарра Сауловна

с. Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Харитонович

было еще два брака. Фамилия не менялась.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Харитонович

Иркутск
Работа или профессия
Неизвестно
Врач стоматолог
Образование
Неизвестно
Врач - стоматолог
Смерть
30.08.2000
New-York, United States
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