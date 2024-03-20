Репман (Reppmann) (Краусс) Юлия Богдановна
Место рожденияМосква?
Дата рождения1848
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Краусс Богдан
Москва?
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евгения Альбертовна
Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович
Москва
Рождение ребёнка
1876
Сын: Репман Владимир Альбертович
Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дейше Елена Альбертовна
Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович
Moscow, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлов Ольга Альбертовна
Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922
Москва