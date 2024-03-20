Репман (Reppmann) (Краусс) Юлия Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман (Reppmann) (Краусс) Юлия Богдановна

Место рождения

Москва?

Дата рождения

1848

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Краусс Богдан

Мать: не указана

Москва?
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евгения Альбертовна

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович

Москва
Рождение ребёнка
1876

Сын: Репман Владимир Альбертович

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дейше Елена Альбертовна

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович

Moscow, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлов Ольга Альбертовна

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Альберт Христианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репман (reppmann) Альберт Христианович

Смерть
1922
Москва
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