Губейдуллин Фейзрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губейдуллин Фейзрахман

Место рождения

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

18.01.1909

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909

Отец: Губейдулла

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Губейдуллин Фейзрахман красноармеец Дата рождения __.__.1909 Дата и место призыва __.11.1941 Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Дата выбытия __.03.1942 Причина выбытия проп... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губейдуллина (Муся Кызы) Шамшельбану

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: На войне без вести

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