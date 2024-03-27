Губейдуллин Фейзрахман
Место рожденияд.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рождения18.01.1909
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1909
Отец: Губейдулла
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Губейдуллин Фейзрахман красноармеец Дата рождения __.__.1909 Дата и место призыва __.11.1941 Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Дата выбытия __.03.1942 Причина выбытия проп... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губейдуллина (Муся Кызы) Шамшельбану
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: На войне без вести