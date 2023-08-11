Яковлева Оксана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Оксана Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Николай Павлович

Рождение ребёнка
04.05.2004

Сын: Перевозчиков Артемий Николаевич

Отец ребёнка: Перевозчиков Николай Павлович

Рождение ребёнка
07.04.2012

Дочь: Перевозчикова Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Перевозчиков Николай Павлович

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