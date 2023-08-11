Яковлева Оксана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.2004
Сын: Перевозчиков Артемий Николаевич
Отец ребёнка: Перевозчиков Николай Павлович
Рождение ребёнка
07.04.2012
Дочь: Перевозчикова Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Перевозчиков Николай Павлович