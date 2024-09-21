Федюшкина (Зубарева) Матрена Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубарев Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Наумкина) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Федюшкин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федюшкин Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно