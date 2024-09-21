Федюшкина (Зубарева) Матрена Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюшкина (Зубарева) Матрена Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубарев Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Наумкина) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Федюшкин Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюшкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
28.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федюшкин Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно

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