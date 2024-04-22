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Баранов Алексей Сергеевич

Место рождения

Рябчи, Дубровский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 31.12.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.12.1949

Отец: Баранов Сергей

Мать: Баранова Евдокия

Рябчи, Дубровский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
01.09.1971

Жена: Рыбакина Тамара Ивановна

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбакина Тамара Ивановна

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Развод
22.05.1974

Жена: Рыбакина Тамара Ивановна

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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