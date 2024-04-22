Баранов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 31.12.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.12.1949
Отец: Баранов Сергей
Мать: Баранова Евдокия
Бракосочетание
01.09.1971
Жена: Рыбакина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбакина Тамара Ивановна
Развод
22.05.1974
Жена: Рыбакина Тамара Ивановна