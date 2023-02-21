Блинов Михаило Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Михаило Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Блинов Харитон Семёнович

Мать: Блинова Феврония

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Парасковья Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Степанида

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Родионовна

Смерть
Неизвестно
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