Блинов Михаило Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Блинов Харитон Семёнович
Мать: Блинова Феврония
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Парасковья Михайловна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Степанида
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно