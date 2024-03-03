Мустафина (Шахнева) Зухра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Шахнева) Зухра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1908

Дата смерти

?.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1908

Отец: не указан

Мать: Шахнева ?

Рождение ребёнка
12.11.1932

Сын: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.07.1939

Дочь: Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Мустафина) Фания Мувиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.08.1972

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