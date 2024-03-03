Мустафина (Шахнева) Зухра
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1908
Дата смерти?.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1908
Отец: не указан
Мать: Шахнева ?
Рождение ребёнка
12.11.1932
Сын: Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.07.1939
Дочь: Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Мустафина) Фания Мувиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.08.1972