Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти14.06.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Костюченко (Костюк) Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Костюченко (Костюк) Даниил Иоаннов
Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова
Рождение ребёнка
23.09.1840
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Фекла Иоаннова
Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова
Рождение ребёнка
29.10.1848
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Мария
Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова
Смерть
14.06.1855