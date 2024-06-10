Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1798

Дата смерти

14.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Костюченко (Костюк) Павел Мартинов

Мать: Костюченко Анастасия Данилова

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Агриппина Иоаннова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Костюченко (Костюк) Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Костюченко (Костюк) Даниил Иоаннов

Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.09.1840

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Фекла Иоаннова

Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
29.10.1848

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Мария

Мать ребёнка: Костюченко Агриппина Иоаннова

Малин, Житомирська область
Смерть
14.06.1855
Малин, Житомирська область

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