Юндеман Ян
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Юндеман Отто
Мать: Юндеман Лиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадак (Тинн) Мари
Рождение ребёнка
1909
Сын: Jundeman Hindrik
Мать ребёнка: Юндеман (Кадак) Эмилия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Юндеман Август Янович (Иванович)
Мать ребёнка: Юндеман (Кадак) Эмилия
Рождение ребёнка
1922
Сын: Юндеман Владимир
Мать ребёнка: Кадак (Тинн) Мари
Рождение ребёнка
1928
Сын: Jundeman Erni
Мать ребёнка: Кадак (Тинн) Мари
Смерть
Неизвестно