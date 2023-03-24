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Юндеман Ян

Место рождения

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Юндеман Отто

Мать: Юндеман Лиза

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадак (Тинн) Мари

Рождение ребёнка
1909

Сын: Jundeman Hindrik

Мать ребёнка: Юндеман (Кадак) Эмилия

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Юндеман Август Янович (Иванович)

Мать ребёнка: Юндеман (Кадак) Эмилия

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Юндеман Владимир

Мать ребёнка: Кадак (Тинн) Мари

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Jundeman Erni

Мать ребёнка: Кадак (Тинн) Мари

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

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