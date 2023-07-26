Галиаскарова (Свиридова) Елизавета Александровна
Место рожденияВорошиловоградская область (Луганщина), СССР (Украина)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Павлоград, Дніпропетровська область
Образование
Неизвестно
Колледж
Рождение ребёнка
13.04.1981
Сын: Галиаскаров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Галиаскаров Александр Ришатович
Смерть
Около 1995
Причина смерти: Болезнь | Умерла от воспаления легких
Похороны
Неизвестно
Кладбище