Галиаскарова (Свиридова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиаскарова (Свиридова) Елизавета Александровна

Место рождения

Ворошиловоградская область (Луганщина), СССР (Украина)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свиридов Александр Павлович

Мать: Свиридова (Лященко) Валентина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиаскаров Александр Ришатович

Павлоград, Дніпропетровська область
Образование
Неизвестно
Колледж
Рождение ребёнка
13.04.1981

Сын: Галиаскаров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Галиаскаров Александр Ришатович

Смерть
Около 1995
Терновка, Дніпропетровська область
Причина смерти: Болезнь | Умерла от воспаления легких
Похороны
Неизвестно
Терновка, Дніпропетровська область
Кладбище

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