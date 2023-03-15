Широков Филипп
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Широков Кузьма
Мать: Широкова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Елизавета
Военная служба
Неизвестно
Широков Филип (Филипп) Кузьмич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Троицкое Дата призыва: Микояновский РВК, Астра... Показать все
Смерть
Неизвестно