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Широков Филипп

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Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Широков Кузьма

Мать: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Елизавета

Военная служба
Неизвестно
Широков Филип (Филипп) Кузьмич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Троицкое Дата призыва: Микояновский РВК, Астра... Показать все
Смерть
Неизвестно

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